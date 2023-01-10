***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:10
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099232
BIST
11:295.161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -9,56
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:2918,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:2920,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0249
|Açılış
|: 20,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:291.131,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.131,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:27
|EUHOL
|2,36
|49.470.074
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|2.728.367
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.022.188
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.730.981
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|489.035
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|POLTK
|1.950,60
|26.389.351
|% -9,07
|
|KATMR
|2,34
|201.941.579
|% -8,95
|
|TSPOR
|4,23
|49.798.854
|% -6,21
|
|THYAO
|137,00
|2.347.067.391
|% -1,01
|
|ASELS
|59,15
|2.205.214.496
|% 0,08
|
|EREGL
|39,94
|2.127.340.505
|% 0,30
|
|KRDMD
|18,92
|2.034.106.105
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,86
|1.438.821.848
|% 1,49
|
|EKGYO
|8,86
|1.438.821.848
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,92
|2.034.106.105
|% 0,69
|
|KATMR
|2,34
|201.941.579
|% -8,95
|
|YKBNK
|10,16
|784.416.174
|% 0,40
|
|GSRAY
|8,22
|472.487.435
|% 9,89
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7755
|18,7778
|% 0,04
|
|Euro
|20,1719
|20,1838
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7824
|22,8966
|% -0,03
|
|Frank
|20,3217
|20,4442
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9862
|5,0113
|% 0,12
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,52
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,27
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.649
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.716
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,89
|78,89
|-0,76
|