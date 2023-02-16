***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 14:57
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114315
BIST
14:525.076
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 125,87
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:5218,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:5220,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0507
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:521.112,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.112,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:50
|OYAKC
|30,14
|213.582.158
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.235.800
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|34.957.146
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.098.930
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.591.173
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.110.521
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|EPLAS
|37,28
|26.731.439
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.354.014
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|499.473.742
|% -9,94
|
|THYAO
|142,50
|6.734.197.833
|% 1,86
|
|EREGL
|44,08
|5.463.087.272
|% 6,68
|
|TUPRS
|631,80
|3.903.793.811
|% 9,90
|
|KRDMD
|19,23
|2.987.823.879
|% 9,95
|
|SISE
|44,74
|2.863.229.046
|% 4,78
|
|AKBNK
|16,42
|2.782.880.541
|% 1,55
|
|YKBNK
|9,29
|1.494.966.110
|% 3,91
|
|KRDMD
|19,23
|2.987.823.879
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,50
|1.027.225.091
|% 4,17
|
|EREGL
|44,08
|5.463.087.272
|% 6,68
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8370
|18,8617
|% 0,07
|
|Euro
|20,2056
|20,2157
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6496
|22,7632
|% 0,19
|
|Frank
|20,3568
|20,4795
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0102
|5,0353
|% 0,02
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,08
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|16,00
|
|Tam
|7.571
|7.619
|-16,00
|
|Yarım
|3.699
|3.728
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,12
|
Seans Raporu
14:50
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