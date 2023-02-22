***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 15:47
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115980
BIST
16:445.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -69,95
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4418,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4420,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 20,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:441.114,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.114,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:42
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.338.351
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.929.609
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.142.225
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.014.583
|% -9,99
|
|EREGL
|45,54
|7.043.535.559
|% -8,66
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.691.222
|% -9,97
|
|THYAO
|137,10
|3.145.732.659
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.188.102
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,82
|2.580.187.657
|% 5,15
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.188.102
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.691.222
|% -9,97
|
|EREGL
|45,54
|7.043.535.559
|% -8,66
|
|YKBNK
|9,20
|1.303.904.909
|% 2,56
|
|AKBNK
|16,10
|1.993.900.714
|% 1,26
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8709
|18,8780
|% 0,06
|
|Euro
|20,0920
|20,1052
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7697
|22,8839
|% 0,00
|
|Frank
|20,2605
|20,3826
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0155
|5,0406
|% 0,02
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,31
|
|Cumhuriyet
|7.583
|7.698
|-26,00
|
|Tam
|7.621
|7.676
|-23,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,00
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,61
|