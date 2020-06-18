***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.06.2020 18:47
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020, 13.04.2020, 01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.05.2020
Tescil Tarihi
18.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 15 Mayıs 2020 tarihli Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851892
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05380,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 380,06
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4996
|8,5422
|% -0,79
|
|Frank
|7,1877
|7,2310
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,23
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|1,90
|
|Tam
|2.539
|2.553
|2,00
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|0,90
|
|Çeyrek
|620
|625
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,42
|41,42
|0,71
|
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