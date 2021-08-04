***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.08.2021 18:33
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021, 22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.07.2021
Tescil Tarihi
04.08.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 28 Temmuz 2021 tarihli Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954806
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0643
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05493,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,49
|Açılış
|: 493,54
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4745
|8,4808
|% 0,90
|
|Euro
|10,0354
|10,0439
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,7572
|11,8162
|% 0,87
|
|Frank
|9,3149
|9,3710
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2540
|2,2653
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,29
|
|Altın Gr.
|493
|493
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,02
|
|B. Petrol
|70,44
|70,44
|-1,97
|