***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.03.2020 Tarihli açıklamamızda özetleŞirketimizin 10.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesi, "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9 uncu maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil edilmesine, tadile ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuru yapılmasına, Esas Sözleşme tadiline Kurul tarafından uygun görüş, Bakanlık tarafından izin verilmesi halinde, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın 2019 faaliyet yılı için gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiği, Esas Sözleşme değişikliği için 11.03.2020 tarihli olarak Kurul'a başvuru yapılacağı belirtilmişti.Kurul'un 13.03.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3126 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme tadiline uygun görüş verilmiş olup, Kurul onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişikliğine izin vermesi için Bakanlığa başvuru yapılacaktır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828915BIST