***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.05.2020 12:46
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020, 13.03.2020, 10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.03.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3126 sayılı yazısı ile uygun görüş, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053249608 sayılı yazısı ile izin verilen, Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesi, "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9 uncu maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadili 15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı olağan genel kurulunda onaylanmış olup, tescil sürecine ilişkin olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845894
BIST
12:51102.683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 700,22
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
12:516,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
12:517,4410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4446
En Düşük
7,3878
12:51382,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,09
|Açılış
|: 382,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,42
|17.360.877
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|5.025.655
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.229.286
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|746.274
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|65.934.238
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|13,10
|490.240.299
|% 2,50
|
|GARAN
|7,73
|361.579.745
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,55
|262.111.073
|% -2,72
|
|THYAO
|10,89
|249.368.198
|% 0,83
|
|BIMAS
|62,30
|243.115.398
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,35
|180.108.532
|% 3,05
|
|ODAS
|1,87
|109.001.063
|% 1,08
|
|AFYON
|2,88
|164.178.558
|% 3,23
|
|ISGYO
|1,68
|94.770.500
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,47
|136.417.753
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3007
|8,3423
|% 0,35
|
|Frank
|6,9988
|7,0409
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,14
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.506
|9,70
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,00
|
|Yarım
|1.235
|1.257
|4,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,03
|35,03
|0,38
|