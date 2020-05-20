***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2020, 13.03.2020, 10.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.03.2020 tarih ve 12233903-345.16-E.3126 sayılı yazısı ile uygun görüş, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053249608 sayılı yazısı ile izin verilen, Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesi, "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9 uncu maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadili 15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı olağan genel kurulunda onaylanmış olup, tescil sürecine ilişkin olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845894BIST