***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.12.2022 18:41
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'den 70.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.12.2022 tarihli kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilginize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085601
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0716
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.067,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.067,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,79
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6347
|18,6386
|% 0,02
|
|Euro
|19,5696
|19,5819
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,6549
|22,7685
|% 0,49
|
|Frank
|19,7547
|19,8737
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|10,33
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|6,66
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.191
|7.247
|47,00
|
|Yarım
|3.482
|3.543
|23,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,26
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|-1,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ