***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
19.10.2020 20:16
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/10/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Workiom Teknoloji A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.10.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.500 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
158,08 TL
Toplam Tutar
395.200 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
5,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
5,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,68
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%409
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/10/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Faaliyet konusu her türlü bilgisayar yazılımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, her türlü yazılımı yapmak, yaptırmak, program dizayn etmek, program geliştirmek, konu ile ilgili ihalelere katılmak, kiralamak, almak ve satmak, her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak, yazılım hizmetleri sunmak, dikey çözümler esas alınarak SAAS ürün elde etmek olan, İstanbul Ticaret Sicili'nde, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün kabul etmesi halinde Workiom Teknoloji A.Ş. ("Workiom") unvanı veya başka bir unvan ile kurulacak olan anonim şirketin toplam 50.000 TL nominal değerde olan esas sermayesinin % 5'ine sahip olacak şekilde kuruluş ile iştirak edilmesine karar verilmiş, bu amaçla Hisse Edinim, İştirak ve Hissedarlar Sözleşmesi, Esas Sözleşme ve diğer ilgili kuruluş ve yatırım dokümanları imzalanarak, 19.10.2020 tarihinde bugün 2.500 TL nominal değerde 2.500 adet B grubu pay için beheri 158,08 TL fiyattan toplam 395.200 TL ödenmiştir.
Workiom kuruluş ve sicil tescil işlemlerinin tamamlanması ile faaliyetine başlayacak olup, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Workiom Teknoloji A.Ş. dışında bir unvanın tasdik edilmesi durumunda söz konusu unvan kamuoyu ve pay sahipleri ile paylaşılacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882462
BIST