***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/10/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıWorkiom Teknoloji A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve YazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.10.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.500 TLBeher Payın Alış Fiyatı158,08 TLToplam Tutar395.200 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)5,00Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)5,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)5,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,68İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%409Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/10/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ileFaaliyet konusu her türlü bilgisayar yazılımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, her türlü yazılımı yapmak, yaptırmak, program dizayn etmek, program geliştirmek, konu ile ilgili ihalelere katılmak, kiralamak, almak ve satmak, her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak, yazılım hizmetleri sunmak, dikey çözümler esas alınarak SAAS ürün elde etmek olan, İstanbul Ticaret Sicili'nde, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün kabul etmesi halinde Workiom Teknoloji A.Ş. ("Workiom") unvanı veya başka bir unvan ile kurulacak olan anonim şirketin toplam 50.000 TL nominal değerde olan esas sermayesinin % 5'ine sahip olacak şekilde kuruluş ile iştirak edilmesine karar verilmiş, bu amaçla Hisse Edinim, İştirak ve Hissedarlar Sözleşmesi, Esas Sözleşme ve diğer ilgili kuruluş ve yatırım dokümanları imzalanarak, 19.10.2020 tarihinde bugün 2.500 TL nominal değerde 2.500 adet B grubu pay için beheri 158,08 TL fiyattan toplam 395.200 TL ödenmiştir.Workiom kuruluş ve sicil tescil işlemlerinin tamamlanması ile faaliyetine başlayacak olup, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Workiom Teknoloji A.Ş. dışında bir unvanın tasdik edilmesi durumunda söz konusu unvan kamuoyu ve pay sahipleri ile paylaşılacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882462BIST