***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
02.04.2021 15:12
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Analitik danışmanlık ve yapay zekâ tabanlı teknolojik çözümler üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
119.761 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02.04.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.593 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
231,56 TL
Toplam Tutar
832.010 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%3
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%3
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%3
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,97
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%31,33
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/04/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Faaliyet konusu başta sigorta sektörü olmak üzere tüm sektörlere analitik danışmanlık ve yapay zekâ tabanlı teknolojik çözümler üretimi olan Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Lumnion") 119.761 TL olan sermayesinin %3'üne tekabül eden 3.593 TL nominal değerli 3.593 adet C grubu paylarının toplam 100.000 ABD Doları karşılığı 832.010 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Lumnion'un 02.04.2021 tarihinde bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 02.04.2021 tarihinde bugün ödenmiş olup, 02.04.2021 tarihli Lumnion Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922835
BIST