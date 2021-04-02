***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/04/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAnalitik danışmanlık ve yapay zekâ tabanlı teknolojik çözümler üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi119.761 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02.04.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.593 TLBeher Payın Alış Fiyatı231,56 TLToplam Tutar832.010 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%3Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%3Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%3Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,97İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%31,33Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıLumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYatırımcıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi02/04/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSatın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 01.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ileFaaliyet konusu başta sigorta sektörü olmak üzere tüm sektörlere analitik danışmanlık ve yapay zekâ tabanlı teknolojik çözümler üretimi olan Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Lumnion") 119.761 TL olan sermayesinin %3'üne tekabül eden 3.593 TL nominal değerli 3.593 adet C grubu paylarının toplam 100.000 ABD Doları karşılığı 832.010 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Lumnion'un 02.04.2021 tarihinde bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 02.04.2021 tarihinde bugün ödenmiş olup, 02.04.2021 tarihli Lumnion Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922835BIST