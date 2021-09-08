***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
08.09.2021 19:00
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Biyoteknoloji
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
88.681 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
443 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
56,43 ABD Doları
Toplam Tutar
25.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
16,35
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
16,35
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,24
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
7,85
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirketin iştirakidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.09.2021 tarihli kararı ile
Şirketimizin halihazırda 80.702 TL sermayesinde %17,42 oranında, toplam 14.056 TL nominal değerde paya sahip olduğu iştiraki Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi'ne ("Genz Biyo") 25.000 ABD Doları tutarında ek yatırım yapılmasına, işbu yatırım tutarı karşılığında her biri 1 TL nominal değerde, toplam 443 TL nominal değerde pay edinilmesine karar verilmiştir.
Ek yatırıma konu sermaye artışı iki ayrı genel kurulda kademeli olarak yapılacak olup ilk genel kurulda Genz Biyo'nun sermayesi 80.702 TL'den 88.238 TL'ye artırılacak, Şirketimiz 443 TL nominal artışla birlikte toplamda 14.499 TL nominal değerdeve %16,43 oranında paya sahip olacak, ikinci genel kurulda ise Genz Biyo'nun sermayesi 88.238 TL'den 88.681 TL'ye çıkarılacak olup, sermaye artışı sonrası nihai olarak seyrelme ile Şirketimizin sahip olduğu toplam nominal pay tutarı değişmeyerek 14.499 TL nominal değerde kalacak ancak Şirketimiz pay oranı %16,35 olacaktır.
Genz Biyo, gerçekleştireceği bu sermaye artışı karşılığında Şirketimizin de dahil olduğu sermaye artırımına katılan yatırımcılardan toplam 450.000 ABD Doları tutarında ek yatırım almakta olup, süreç genel kurulların gerçekleştirilerek, sermaye artırımına ve ek yatırımlara ilişkin alınacak kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962898
BIST