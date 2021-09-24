***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
24.09.2021 16:09
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Cognitiwe Bilişim Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
58.367 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.946 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
51,39 ABD Doları
Toplam Tutar
100.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
3,334
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
3,334
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
3,334
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,98
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
32,61
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Cognitiwe Bilişim Ticaret Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 22.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve imzalanan 23.09.2021 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi ile faaliyet konusu çeşitli kaynaklardan gelen video, görüntü ve ses gibi içerikleri makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmaları kullanarak analiz eden ve bu analizler sonucu elde edilen verilerden müşteri ihtiyaçlarına göre raporlama, alarm üretme vb. işlemler yapılmasını sağlayan platform geliştirilmesi, pazarlaması ve satışı olan Cognitiwe Bilişim Ticaret Anonim Şirketi'ne ("Cognitiwe") 100.000 ABD Doları yatırım yapılmasına ve yatırım sonrası Cognitiwe'in 58.367 TL olan sermayesinin %3,334'üne karşılık gelen toplam 1.946 TL nominal değerde pay edinilmesine karar verilmiş, 24.09.2021 tarihinde bugün söz konusu 100.000 ABD Doları ödeme yapılmıştır.
Cognitiwe, işbu sermaye artışı ile yatırımcılardan toplam 430.000 ABD Doları tutarında yatırım almıştır.
Süreç Cognitiwe'in 24.09.2021 tarihli bugünkü olağanüstü genel kurulunda alınan kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965164
BIST