***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/09/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCognitiwe Bilişim Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve YazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi58.367 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.09.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.946 TLBeher Payın Alış Fiyatı51,39 ABD DolarıToplam Tutar100.000 ABD DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)3,334Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)3,334Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)3,334Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,98İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)32,61Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıCognitiwe Bilişim Ticaret Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYatırımcıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/09/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 22.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve imzalanan 23.09.2021 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi ile faaliyet konusu çeşitli kaynaklardan gelen video, görüntü ve ses gibi içerikleri makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmaları kullanarak analiz eden ve bu analizler sonucu elde edilen verilerden müşteri ihtiyaçlarına göre raporlama, alarm üretme vb. işlemler yapılmasını sağlayan platform geliştirilmesi, pazarlaması ve satışı olan Cognitiwe Bilişim Ticaret Anonim Şirketi'ne ("Cognitiwe") 100.000 ABD Doları yatırım yapılmasına ve yatırım sonrası Cognitiwe'in 58.367 TL olan sermayesinin %3,334'üne karşılık gelen toplam 1.946 TL nominal değerde pay edinilmesine karar verilmiş, 24.09.2021 tarihinde bugün söz konusu 100.000 ABD Doları ödeme yapılmıştır.Cognitiwe, işbu sermaye artışı ile yatırımcılardan toplam 430.000 ABD Doları tutarında yatırım almıştır.Süreç Cognitiwe'in 24.09.2021 tarihli bugünkü olağanüstü genel kurulunda alınan kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965164BIST