***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
07.07.2022 17:56
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022, 02.06.2022, 24.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/01/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
61.317,66 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.07.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
278,72 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.511,14 TL
Toplam Tutar
421.185 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,45455
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
8,7556
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
8,7556
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,21
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
64,81
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/01/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
23.06.2022 tarihli KAP açıklamamızda
Şirketimizin sermayesinde %9,44 oranında paya sahip olduğu iştiraki PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.'nin ("PulpoAR") B2B odaklı AR çözümlerinin, ABD merkezli The Glimpse Group tarafından satın alınmasına ilişkin olarak PulpoAR'ın The Glimpse Group ile sözleşme imzaladığı, 04 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan PulpoAR'ın olağanüstü genel kurulu ile işlemin ve detaylarının kesinlik kazanacağı bilgisi paylaşılmıştı.
PulpoAR ile ilgili olarak 24.01.2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise
Şirketimiz ile PulpoAR arasında 24.01.2022 tarihli Borç Sermaye Karması Finansman Sözleşmesi imzalandığı, PulpoAr'a 12 ay vade ile 403.389,00 TL tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verildiği açıklanmıştı.
İştirakimizden edinilen bilgiye göre
04 Temmuz 2022 tarihinde PulpoAR'ın olağanüstü genel kurulu gerçekleştirilmiş, 50.000,00 TL tutarındaki sermayesi, 11.317,66 TL tutarındaki nakdi sermaye artırımı neticesinde 61.317,66 TL'ye çıkarılmıştır.
Şirketimiz tarafından PulpoAR'a verilen borç sermayeye dönüştürülmüş, edinilen 278,72 TL nominal pay ile birlikte sahip olunan toplam nominal pay tutarı 5.368,72 TL ve %8,7556 oranında olmuştur.
PulpoAR B2B odaklı yazılıp altyapısı satışı için ön sözleşme imzalanan The Glimpse Group, Inc.'de sermaye artışına katılmış, toplam 1.916,18 TL nominal değerde pay The Glimpse Group, Inc. tarafından nominal sermaye bedeli ve 4.095.733,82 TL emisyon prim bedeli olarak toplamda 4.097.650,00 TL karşılığında, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.
PulpoAR B2B odaklı yazılım altyapısı satışı süreci devam etmektedir. Detaylar netleşince gerekli açıklama yapılacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043241
BIST