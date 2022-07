***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2022, 02.06.2022, 24.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/01/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPULPOAR BİLİŞİM A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve YazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi61.317,66 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.07.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı278,72 TLBeher Payın Alış Fiyatı1.511,14 TLToplam Tutar421.185 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,45455Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)8,7556Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)8,7556Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,21İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)64,81Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıPULPOAR BİLİŞİM A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/01/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar23.06.2022 tarihli KAP açıklamamızdaŞirketimizin sermayesinde %9,44 oranında paya sahip olduğu iştiraki PULPOAR BİLİŞİM A.Ş.'nin ("PulpoAR") B2B odaklı AR çözümlerinin, ABD merkezli The Glimpse Group tarafından satın alınmasına ilişkin olarak PulpoAR'ın The Glimpse Group ile sözleşme imzaladığı, 04 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan PulpoAR'ın olağanüstü genel kurulu ile işlemin ve detaylarının kesinlik kazanacağı bilgisi paylaşılmıştı.PulpoAR ile ilgili olarak 24.01.2022 tarihinde yaptığımız açıklamada iseŞirketimiz ile PulpoAR arasında 24.01.2022 tarihli Borç Sermaye Karması Finansman Sözleşmesi imzalandığı, PulpoAr'a 12 ay vade ile 403.389,00 TL tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verildiği açıklanmıştı.İştirakimizden edinilen bilgiye göre04 Temmuz 2022 tarihinde PulpoAR'ın olağanüstü genel kurulu gerçekleştirilmiş, 50.000,00 TL tutarındaki sermayesi, 11.317,66 TL tutarındaki nakdi sermaye artırımı neticesinde 61.317,66 TL'ye çıkarılmıştır.Şirketimiz tarafından PulpoAR'a verilen borç sermayeye dönüştürülmüş, edinilen 278,72 TL nominal pay ile birlikte sahip olunan toplam nominal pay tutarı 5.368,72 TL ve %8,7556 oranında olmuştur.PulpoAR B2B odaklı yazılıp altyapısı satışı için ön sözleşme imzalanan The Glimpse Group, Inc.'de sermaye artışına katılmış, toplam 1.916,18 TL nominal değerde pay The Glimpse Group, Inc. tarafından nominal sermaye bedeli ve 4.095.733,82 TL emisyon prim bedeli olarak toplamda 4.097.650,00 TL karşılığında, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.PulpoAR B2B odaklı yazılım altyapısı satışı süreci devam etmektedir. Detaylar netleşince gerekli açıklama yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043241BIST