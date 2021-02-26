***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 2.655.265 96.625Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.655.265 96.625BRÜT KAR (ZARAR)2.655.265 96.625Genel Yönetim Giderleri28, 33 -4.097.893 -256.393Pazarlama Giderleri28, 33 -2.065 -14.910Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 28.151.908 6.132.821Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -666.140 -96.189ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.041.075 5.861.954FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.041.075 5.861.954Finansman Gelirleri37 270.128 935.463Finansman Giderleri37 -74.845 -750SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.236.358 6.796.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.236.358 6.796.667DÖNEM KARI (ZARARI)26.236.358 6.796.667Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.236.358 6.796.667Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,87450000 0,33980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-695.142 7.064.353Dönem Karı (Zararı)41 26.236.358 6.796.667Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.129.046 -6.028.870Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28, 36 98.443 73Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 96.189Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 96.189Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.081 955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 18.081 955Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-27.245.570 -6.126.087Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 -27.245.570 -6.126.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler197.546 6.296.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.289.010 3.644.351İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.301.993 3.644.351İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -12.983 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6, 12 6.331 706.718Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.897 6.140İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.897 6.140Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 302.560 675Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.768.754 1.779.746İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.744.795 1.750.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -23.959 29.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler370.296 158.926Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29, 40 317.993 159.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29, 40 52.303 -197Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-695.142 7.064.353YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.976.977 -11.754.163Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 -2.879.180 -11.754.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.797Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -52.528Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -45.269FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.299.838 1.750.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.380.132 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 8.380.132 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 0 1.750.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-94.788Ödenen Faiz14.494YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.627.719 -2.939.810NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.627.719 -2.939.810DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 424.453 3.364.263DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 5.052.172 424.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 5.052.172 424.453Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklarİlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklar4.233 1.301.993İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 1.301.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.233 0StoklarPeşin Ödenmiş Giderler124.669 131.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 124.669 131.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 28.851 346.844ARA TOPLAM5.209.925 2.204.290TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.209.925 2.204.290DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 80.161.000 50.036.250Diğer Alacaklar8.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.750Maddi Duran Varlıklar46.802Tesis, Makine ve Cihazlar14 0Mobilya ve Demirbaşlar14 5.724Özel Maliyetler14 41.078Kullanım Hakkı Varlıkları20 149.361Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.168 0Bilgisayar Yazılımları17 42.168Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR80.408.081 50.036.250TOPLAM VARLIKLAR85.618.006 52.240.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar124.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar124.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 124.441Ticari Borçlar7.518 9.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.518 9.415Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 304.820 2.260Diğer Borçlar20.274 1.789.028İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.205 1.750.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 15.069 39.028Kısa Vadeli Karşılıklar53.686 1.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 53.686 1.383Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarARA TOPLAM510.739 1.802.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER510.739 1.802.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34.242İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 34.242Uzun Vadeli Karşılıklar36.189 1.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 36.189 1.606TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.431 1.606TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER581.170 1.803.692ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.036.836 50.436.848Ödenmiş Sermaye30 30.000.000 20.000.000Sermaye Avansı0 1.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 130.402 270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.153 -651Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.153 -651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -17.153 -651Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988 520.988Yasal Yedekler30 520.988 520.988Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 28.166.241 21.369.574Net Dönem Karı veya Zararı41 26.236.358 6.796.667TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.036.836 50.436.848TOPLAM KAYNAKLAR85.618.006 52.240.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832Transferler99.599 23.626.184 -23.725.783 0 0Dönem Karı (Zararı)-651 6.796.667 6.796.016 6.796.016Sermaye Avansı1.750.000 1.750.000 1.750.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848Transferler30 6.796.667 -6.796.667 0 0Dönem Karı (Zararı)38 -16.502 26.236.358 26.219.856 26.219.856Sermaye Arttırımı30 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 85.036.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26.236.358 6.796.667DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.502 -651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -16.502 -651Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.502 -651TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.219.856 6.796.016Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.219.856 6.796.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913682BIST