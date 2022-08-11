***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 0 0Satışların Maliyeti14 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri12 -4.521.190 -2.042.730Pazarlama Giderleri12 0 -8.538Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 285.830 683.117Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -32.420 -100.129ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.267.780 -1.468.280FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.267.780 -1.468.280Finansman Gelirleri16 48.496 91.011Finansman Giderleri16 -23.908 -5.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.243.192 -1.382.998SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.243.192 -1.382.998DÖNEM KARI (ZARARI)-4.243.192 -1.382.998Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.243.192 -1.382.998Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.153.099 -2.301.596Dönem Karı (Zararı)-4.243.192 -1.382.998Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 -4.243.192 -1.382.998Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler769.025 79.657Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 73.142 69.250Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.022 10.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 46.022 10.407Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler649.861 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 649.861 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler321.068 -998.255Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-185.475 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -184.475 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.120 4.233İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -25.120 4.233Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 17.028 -843.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler685.282 1.779İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 619.858 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 65.424 1.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -6.088 -194.007Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-256.161 24.050İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -301.965 -2.590İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 45.804 26.640İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler91.602 9.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 22.596 -8.276Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11 69.006 17.722Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.153.099 -2.301.596YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.435.612 -1.444.928İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları20 -6.417.575 -1.444.928Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.037 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -18.037 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.338.943 3.940.107Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri13 8.500.000 4.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -137.150 -65.622Ödenen Faiz16 -23.907Alınan Faiz16 5.729YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.249.768 193.583NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.249.768 193.583DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 3.738.961 5.052.172DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 2.489.193 5.245.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 2.489.193 3.738.961Ticari Alacaklar835.336 649.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 834.336 649.861Diğer Alacaklar53.971 28.851İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 53.971 28.851Peşin Ödenmiş Giderler43.395 60.423İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 43.395 60.423Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 2.329 24.925ARA TOPLAM3.424.224 4.503.021TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.424.224 4.503.021DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 203.071.364 196.653.789Diğer Alacaklar8.750 8.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.750 8.750Maddi Duran Varlıklar86.788 82.481Mobilya ve Demirbaşlar8 54.921 50.613Diğer Maddi Duran Varlıklar8 31.867 31.868Kullanım Hakkı Varlıkları9 82.328 137.215Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.587 33.115Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 28.587 33.115Peşin Ödenmiş Giderler21.071 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 21.071TOPLAM DURAN VARLIKLAR203.298.888 196.915.350TOPLAM VARLIKLAR206.723.112 201.418.371KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar93.695 119.488İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar93.695 119.488Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 93.695 119.488Ticari Borçlar693.646 8.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 619.858 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 73.788 8.364Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 116.219 122.307Diğer Borçlar58.642 314.803İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 301.965İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 58.642 12.838Kısa Vadeli Karşılıklar64.306 64.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 64.306 64.306ARA TOPLAM1.026.508 629.268TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.026.508 629.268UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 32.168İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 32.168Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 32.168Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 89.100 43.078TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.100 75.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.115.608 704.514ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar205.607.504 200.713.857Ödenmiş Sermaye13 30.000.000 30.000.000Sermaye Avansı13 16.500.000 8.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 130.402 130.402Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.913 -5.891Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.913 -5.891Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -18.913 -5.891Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler520.988 520.988Yasal Yedekler13 520.988 520.988Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 162.718.219 54.402.599Net Dönem Karı veya Zararı17 -4.243.192 107.665.759TOPLAM ÖZKAYNAKLAR205.607.504 200.713.857TOPLAM KAYNAKLAR206.723.112 201.418.371Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 0 85.036.836Transferler13 26.236.358 -26.236.358 0 0 0Dönem Karı (Zararı)17 -1.382.998 -1.382.998 0 -1.382.998Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -2.372 -2.372 -2.372 0 -2.372Sermaye Avansı13 4.000.000 4.000.000 4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 4.000.000 130.402 -19.525 520.988 54.402.599 -1.382.998 87.651.466 0 87.651.466Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 8.000.000 130.402 -5.891 0 54.402.599 107.665.759 200.713.857 0 200.713.857Diğer Düzeltmeler649.861 649.861 0 649.861Transferler13 107.665.759 -107.665.759 0 0 0Dönem Karı (Zararı)17 -4.243.192 -4.243.192 -4.243.192Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -13.022 -13.022 -13.022Sermaye Avansı13 8.500.000 8.500.000 0 8.500.000Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 16.500.000 130.402 -18.913 520.988 162.718.219 -4.243.192 205.607.504 0 205.607.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-4.243.192 -1.382.998DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.022 -2.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -13.022 -2.372Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.022 -2.372TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.256.214 -1.385.370Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.256.214 -1.385.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054824BIST