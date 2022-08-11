***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 19:31
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 0 0
Satışların Maliyeti
14 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -4.521.190 -2.042.730
Pazarlama Giderleri
12 0 -8.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 285.830 683.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -32.420 -100.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.267.780 -1.468.280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.267.780 -1.468.280
Finansman Gelirleri
16 48.496 91.011
Finansman Giderleri
16 -23.908 -5.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.243.192 -1.382.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.243.192 -1.382.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.243.192 -1.382.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.243.192 -1.382.998
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.153.099 -2.301.596
Dönem Karı (Zararı)
-4.243.192 -1.382.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -4.243.192 -1.382.998
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
769.025 79.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 73.142 69.250
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.022 10.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 46.022 10.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
649.861 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 649.861 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
321.068 -998.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.475 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -184.475 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.120 4.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -25.120 4.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 17.028 -843.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
685.282 1.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 619.858 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 65.424 1.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -6.088 -194.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-256.161 24.050
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -301.965 -2.590
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 45.804 26.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.602 9.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 22.596 -8.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 69.006 17.722
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.153.099 -2.301.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.435.612 -1.444.928
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
20 -6.417.575 -1.444.928
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.037 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -18.037 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.338.943 3.940.107
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 8.500.000 4.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -137.150 -65.622
Ödenen Faiz
16 -23.907
Alınan Faiz
16 5.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.249.768 193.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.249.768 193.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 3.738.961 5.052.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 2.489.193 5.245.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 2.489.193 3.738.961
Ticari Alacaklar
835.336 649.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 834.336 649.861
Diğer Alacaklar
53.971 28.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 53.971 28.851
Peşin Ödenmiş Giderler
43.395 60.423
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 43.395 60.423
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.329 24.925
ARA TOPLAM
3.424.224 4.503.021
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.424.224 4.503.021
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
20 203.071.364 196.653.789
Diğer Alacaklar
8.750 8.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.750 8.750
Maddi Duran Varlıklar
86.788 82.481
Mobilya ve Demirbaşlar
8 54.921 50.613
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 31.867 31.868
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 82.328 137.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.587 33.115
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 28.587 33.115
Peşin Ödenmiş Giderler
21.071 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 21.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
203.298.888 196.915.350
TOPLAM VARLIKLAR
206.723.112 201.418.371
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.695 119.488
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.695 119.488
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 93.695 119.488
Ticari Borçlar
693.646 8.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 619.858 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 73.788 8.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 116.219 122.307
Diğer Borçlar
58.642 314.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 301.965
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 58.642 12.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
64.306 64.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 64.306 64.306
ARA TOPLAM
1.026.508 629.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.508 629.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 32.168
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 32.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 32.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 89.100 43.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.100 75.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.115.608 704.514
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
205.607.504 200.713.857
Ödenmiş Sermaye
13 30.000.000 30.000.000
Sermaye Avansı
13 16.500.000 8.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 130.402 130.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.913 -5.891
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.913 -5.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -18.913 -5.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
520.988 520.988
Yasal Yedekler
13 520.988 520.988
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 162.718.219 54.402.599
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -4.243.192 107.665.759
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
205.607.504 200.713.857
TOPLAM KAYNAKLAR
206.723.112 201.418.371
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 0 85.036.836
Transferler
13 26.236.358 -26.236.358 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 -1.382.998 -1.382.998 0 -1.382.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -2.372 -2.372 -2.372 0 -2.372
Sermaye Avansı
13 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 4.000.000 130.402 -19.525 520.988 54.402.599 -1.382.998 87.651.466 0 87.651.466
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 8.000.000 130.402 -5.891 0 54.402.599 107.665.759 200.713.857 0 200.713.857
Diğer Düzeltmeler
649.861 649.861 0 649.861
Transferler
13 107.665.759 -107.665.759 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 -4.243.192 -4.243.192 -4.243.192
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -13.022 -13.022 -13.022
Sermaye Avansı
13 8.500.000 8.500.000 0 8.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 16.500.000 130.402 -18.913 520.988 162.718.219 -4.243.192 205.607.504 0 205.607.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.243.192 -1.382.998
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.022 -2.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -13.022 -2.372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.022 -2.372
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.256.214 -1.385.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.256.214 -1.385.370
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054824
BIST