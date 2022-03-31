***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılıan Ait Olağan Genel Kurul DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim Komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Hub GSYO 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_10 Mayıs 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2022 tarihinde Saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No: 201 Daire: 84 Kat: 4 Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014701BIST