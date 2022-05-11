***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2022 18:21
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 09.06.2022 Tarihinde Yapılacak Olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 11.05.2022
Genel Kurul Tarihi 09.06.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim Komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Hub GK Bilgilendirme Dokümanı 09062022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 10.05.2022 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu.
Yönetim Kurulumuz hukuken 10 Mayıs 2022 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2021 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 09 Haziran 2022 Perşembe gu¨nu¨, saat 11:00'de Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4 Şişli İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.
10.05.2022 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 09 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı'nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029404
BIST