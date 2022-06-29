***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 11.05.2022Genel Kurul Tarihi 09.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim Komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Hub GK Bilgilendirme Dokümanı 09062022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2021 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.-Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilmiştir.- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.- Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2022 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.06.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hub GSYO 2021 Genel Kurulu Hazirun 09062022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 HUBVC 09_06_20222 GK TUTANAK.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.06.2022 tarihinde tescil edilmiş, 29.06.2022 tarih ve 10609 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040190BIST