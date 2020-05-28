***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 22:19
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan 01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2020 Yılı 1. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847526
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8235
En Düşük
6,7656
18:007,5492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0894
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5638
En Düşük
7,4416
18:00376,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,17
|Açılış
|: 376,53
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3733
|8,4153
|% 1,12
|
|Frank
|7,0407
|7,0831
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8097
|1,8187
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|8,85
|
|Altın Gr.
|376
|377
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.473
|26,30
|
|Tam
|2.512
|2.549
|38,50
|
|Yarım
|1.226
|1.240
|13,30
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,70
|35,70
|1,10
|