***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ektedir.İlgili dokümana Şirketimiz internet sitesi (www.hubgsyo.com) Yatırımcı İlişkileri / Yönetim Kurulu başlığı altından ulaşılabilir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817788BIST