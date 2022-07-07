***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
07.07.2022 18:25
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 30.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 70.000.0000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 40.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %133,33333 oranında artırılarak 70.000.000 TL'ye çıkarılması için 07.07.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olan taslak izahname ekte yer almaktadır. Dosya boyutu nedeniyle 3 (üç) bölüme ayrılan izahnamenin ilk bölümü ekte yer almaktadır. Diğer bölümler ayrıca yayımlanacaktır.
İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043283
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|Satış
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|1.741
|2,53
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|Altın Gr.
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|968
|4,81
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|Cumhuriyet
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|6.593
|-43,00
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|Tam
|6.477
|6.586
|-22,00
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|Yarım
|3.170
|3.220
|-11,00
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|Çeyrek
|1.588
|1.610
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|19,24
|19,28
|0,06
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|Gümüş Gr.
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|10,71
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