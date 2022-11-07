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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

07.11.2022 19:37
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022 (SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname Tarihi)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 30.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 70.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 40.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %133,33333 oranında artırılarak 70.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 03.11.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 03.11.2022 tarih ve 2022/61 sayılı SPK Bülteninde yayınlanmıştır. Dosya boyutu nedeniyle 3 (üç) bölüme ayrılan SPK onaylı izahnamenin ilk bölümü ekte yer almaktadır. Diğer bölümler ayrıca yayımlanacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077681


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KONYA 2.551,80 233.536.880 % 9,99  
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Tam 6.703 6.765 131,00  
Yarım 3.266 3.308 64,00  
Çeyrek 1.638 1.654 33,00  
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Gümüş Gr. 12,45 12,46 -0,01  
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