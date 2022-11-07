***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
07.11.2022 19:52
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022 (SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname Tarihi)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarihli toplantısında onaylanan ve 03.11.2022 tarih ve 2022/61 sayılı SPK Bülteninde yayınlanan İzahname'nin 2. Bölümü ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077686
BIST
18:054.332
En Yüksek
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|: 2,72%
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En Düşük
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|BFREN
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|93.893.686
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|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
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|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
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|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
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|% 9,98
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|17.829.719
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|KERVN
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|% -9,57
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|EGEPO
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|PRKME
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|149.214.743
|% -8,57
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|BTCIM
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|49.670.129
|% -7,32
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|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
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|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
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|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
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|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
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|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
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|ISCTR
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|3.015.732.179
|% 3,35
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|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,4438
|18,5339
|% -0,17
|
|Euro
|18,4555
|18,6047
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,3158
|21,4227
|% 1,20
|
|Frank
|18,6823
|18,7949
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9154
|4,9400
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-6,01
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-7,01
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.669
|6.744
|110,00
|
|Yarım
|3.250
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|28,00
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|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|12,38
|12,41
|-0,06
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|B. Petrol
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