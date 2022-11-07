***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2022 (SPK Onayına Sunulan Taslak İzahname Tarihi)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarihli toplantısında onaylanan ve 03.11.2022 tarih ve 2022/61 sayılı SPK Bülteninde yayınlanan İzahname'nin 2. Bölümü ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077686BIST