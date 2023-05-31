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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.05.2023 21:30
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile İlgili T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 70.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 17.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.06.2023

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 14.04.2023 tarihli toplantısında
1-) Kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2-) Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
3-) Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") müracaat edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda 17.04.2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. 28.04.2023 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesi için SPK'ya gerekli belgeler iletilmiştir. İlgili esas sözleşme değişikliği SPK tarafından 12.05.2023 tarihinde onaylanmıştır. İlgili esas sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığı'na 18.05.2023 tarihi itibariyle başvuru evrakları iletilmiş olup talebimiz Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 31.05.2023 (bugün) tarihi itibariyle tarafımıza ulaşan Ticaret Bakanlığı izni ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Sermaye Tavan Artırımı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155157


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