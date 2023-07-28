***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Olağan Genel Kurul KabulüYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 70.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 17.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.05.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.07.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı'nda, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadiline ilişkin tadil tasarısı oylamaya sunulmuş ve tadil tasarısı oyçokluğu ile kabul edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Sermaye Tavan Artırımı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176873BIST