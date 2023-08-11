***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.08.2023 19:40
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 70.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 17.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.07.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 11.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı'nda, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadiline ilişkin tadil tasarısı oylamaya sunulmuş ve tadil tasarısı oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bahse konu tadil metni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Sermaye Tavan Artırımı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184715
BIST