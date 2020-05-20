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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

20.05.2020 20:54
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirket Yönetim Kurulu 20.05.2020 tarih ve 332 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız üye olarak Şevket Baran Asena’nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Boğaç Göncü’nün seçilmelerine, Bahadır Ilgaç’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ersoy Kiraz’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Ali Ermete’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ifa etmesine, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena’nın ve üyeliğe Ali Ermete’nin getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Şevket Baran Asena’nın ve üyeliğe Ali Ermete’nin getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena’nın ve üyeliğe Ali Ermete’nin getirilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu 20.05.2020 tarih ve 333 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaç Göncü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Kiraz’ın birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketimizi her konuda, herhangi bir sınırlamaya tabii olmaksızın temsil ve ilzam etmelerine karar vermiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846104


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