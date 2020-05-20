***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 20:53
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu Başkanlığına bağımsız üye olarak Şevket Baran Asena'nın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Boğaç Göncü'nün seçilmelerine, Bahadır Ilgaç'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ersoy Kiraz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Ali Ermete'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ifa etmesine karar verilmiştir.
Pay Sahipleri ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846101
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0589
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,85
|Açılış
|: 381,77
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,13
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2780
|8,3195
|% 0,08
|
|Frank
|7,0064
|7,0486
|% 0,92
|
|Riyal
|1,8017
|1,8107
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|5,66
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.509
|12,50
|
|Tam
|2.547
|2.575
|12,90
|
|Yarım
|1.243
|1.259
|6,30
|
|Çeyrek
|621
|629
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,52
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,05
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|0,98
|