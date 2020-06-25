***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.06.2020 tarihli KAP açıklamamızdaŞirketimizin sermayesinin %5,33'ne sahip olduğu, iştirakimiz The Meditation Company GMBH'nin yeni bir yatırım alma hususunda görüşmeler yürüttüğü açıklanmıştı.İştirakimiz toplam 60 Milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden 15 Milyon ABD Doları yatırım için taraflarla bugün anlaşmaya varmıştır. Tescil işlemlerinin tamamlanması için gereken işlemlere başlanmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853020BIST