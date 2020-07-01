***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 15:18
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraki Enko Teknoloji A.S¸. 01.07.2020 tarihinde bugün, 2 Milyon ABD Doları değerleme ile QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'den ("QNBeyond Ventures") 200.000 dolar yeni yatırım almıştır. Bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 54.651 TL'den 61.006 TL'ye çıkan Enko Teknoloji A.S¸.'deki Şirketimizin sahip olduğu doğrudan pay %4'ten %3,58'e, bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin payı ise %6'dan %5,38'e düşmüştür.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853727
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,31
|Açılış
|: 388,15
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,00
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5178
|8,5605
|% 0,51
|
|Frank
|7,2258
|7,2693
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-17,62
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.538
|-19,30
|
|Tam
|2.590
|2.604
|-19,80
|
|Yarım
|1.258
|1.274
|-9,70
|
|Çeyrek
|629
|638
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,39
|
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