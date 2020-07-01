***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki Enko Teknoloji A.S¸. 01.07.2020 tarihinde bugün, 2 Milyon ABD Doları değerleme ile QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'den ("QNBeyond Ventures") 200.000 dolar yeni yatırım almıştır. Bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 54.651 TL'den 61.006 TL'ye çıkan Enko Teknoloji A.S¸.'deki Şirketimizin sahip olduğu doğrudan pay %4'ten %3,58'e, bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin payı ise %6'dan %5,38'e düşmüştür.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853727BIST