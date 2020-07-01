***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 4.2.8 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi'ne uyumlu olarak Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle toplam sorumluluk limiti 6.500.000 ABD Doları olan, 1 yıl süreli, Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yaptırılmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853782BIST