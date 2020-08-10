***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarınca yapılan açıklamadırŞirketimizin 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 2.204.290 TL olan Dönen Varlıklar kalemi, 30.06.2020 tarihli sınırlı denetimden geçmiş bilançosunda %155 artış ile 5.620.074 TL olmuştur. Bu artış esasen Şirket'in ödenmiş sermayesinin bu dönemde 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasıyla sağlanan toplam 10.130.132,48 TL nakit girişi sonucu artan nakit ve nakit benzeri varlıklarındaki artıştan kaynaklanmaktadır (30.06.2020=4.053.931 TL).Şirketimizin 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 1.803.692 TL olan Toplam Yükümlülükler kalemi, 30.06.20120 tarihli sınırlı denetimden geçmiş bilançosunda %75 azalış ile 572.134 TL olmuştur. Bu azalış esasen Gedik Yatırım Holding A.Ş.'den alınan 1.750.000 TL borcun bu dönemde ödenmesinden kaynaklanmaktadır.Şirketimizin 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 50.436.848 TL olan Öz Kaynaklar kalemi, 30.06.20120 tarihli sınırlı denetimden geçmiş bilançosunda %14 artış ile 57.690.409 TL olmuştur. Bu artış esasen Şirket'in ödenmiş sermayesinin bu dönemde 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasından kaynaklanmaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867623BIST