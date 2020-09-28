***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.09.2020, 07.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'nin 01.09.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda sermayesinin 67.226 TL'den 80.702 TL'ye çıkarılmasına ilişkin alınan sermaye artırım kararı 24.09.2020 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 28.09.2020 tarih ve 10169 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877110BIST