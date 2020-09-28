***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2020 20:26
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2020, 07.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'nin 01.09.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda sermayesinin 67.226 TL'den 80.702 TL'ye çıkarılmasına ilişkin alınan sermaye artırım kararı 24.09.2020 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 28.09.2020 tarih ve 10169 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877110
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
18:057,7998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1416
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:059,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1907
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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9,1493
En Düşük
8,8904
18:05471,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 13,32
|Açılış
|: 471,82
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
472,11
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.218.540
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.694.838
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SERVE
|15,60
|1.214.755
|% -8,24
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.953
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.903.462
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7952
|7,7998
|% 1,85
|
|Euro
|9,0909
|9,0979
|% 2,14
|
|Sterlin
|9,9835
|10,0335
|% 2,58
|
|Frank
|8,4000
|8,4506
|% 2,27
|
|Riyal
|2,0725
|2,0828
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|21,25
|
|Altın Gr.
|471
|471
|12,82
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,68
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,27
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de