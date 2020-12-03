***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 16:08
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %17'sine sahip olduğumuz BB Mekatronik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Visionteractive"), mevcut faaliyetlerini Pulpoar Bilişim A.Ş. ("Pulpo AR") unvanlı ve BB Mekatronik kurucularından Onur Candan ve Buğrahan Bayat tarafından kurulan bir şirket bünyesinde, daha geniş bir ölçekte sürdürmek amacıyla çalışma yürütmekte olup, Şirketimizin BB Mekatronik'teki ortaklığının sona ererek Pulpo AR adlı şirkette devam etmesine ilişkin müzakereler sürmektedir. İş bu açıklamamız itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili aldığı alınmış bir karar yoktur ve BB Mekatronik'teki mevcut iştirak yapımız ve pay oranımız aynı şekilde devam etmektedir. BB Mekatronik tarafından yürütülen bu çalışmanın seyrine bağlı olarak Şirketimiz gerekli değerlendirmelerini yapacak, kesinleşen gelişme ve kararları KAP'ta açıklayacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891181
BIST
17:281.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
17:287,7936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0680
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7723
17:289,4820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0350
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4641
17:28460,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,55
|Açılış
|: 460,47
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
459,50
BIST En Aktif Hisseler17:28
|INVEO
|34,98
|27.541.495
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.361.319
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.215.623
|% 9,98
|
|HUBVC
|19,28
|197.386.057
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,06
|2.361.104.942
|% -8,04
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|GARAN
|9,24
|2.523.369.528
|% 0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.361.104.942
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,72
|2.059.931.402
|% 3,82
|
|PETKM
|4,27
|1.788.622.462
|% 0,95
|
|THYAO
|12,23
|1.211.989.713
|% -0,16
|
|TSKB
|2,06
|2.361.104.942
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,72
|2.059.931.402
|% 3,82
|
|PETKM
|4,27
|1.788.622.462
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,18
|892.563.416
|% 0,46
|
|GARAN
|9,24
|2.523.369.528
|% 0,22
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7872
|7,7936
|% -0,86
|
|Euro
|9,4696
|9,4820
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,4480
|10,5004
|% -0,27
|
|Frank
|8,7027
|8,7551
|% -0,44
|
|Riyal
|2,0678
|2,0782
|% -1,04
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|8,45
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,17
|48,17
|-0,08
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, TKFEN
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TCELL, ARCLK
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 33 artarak (% 0.61 ) 1, 201
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELEC, EUKYO, HLGYO, NIBAS, AKMGY, HUBVC, SILVR, TKNSA, TIRE, SARKY
-
17:37
AKMGY, MEGAP, TSPOR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında