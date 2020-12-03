***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %17'sine sahip olduğumuz BB Mekatronik Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Visionteractive"), mevcut faaliyetlerini Pulpoar Bilişim A.Ş. ("Pulpo AR") unvanlı ve BB Mekatronik kurucularından Onur Candan ve Buğrahan Bayat tarafından kurulan bir şirket bünyesinde, daha geniş bir ölçekte sürdürmek amacıyla çalışma yürütmekte olup, Şirketimizin BB Mekatronik'teki ortaklığının sona ererek Pulpo AR adlı şirkette devam etmesine ilişkin müzakereler sürmektedir. İş bu açıklamamız itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili aldığı alınmış bir karar yoktur ve BB Mekatronik'teki mevcut iştirak yapımız ve pay oranımız aynı şekilde devam etmektedir. BB Mekatronik tarafından yürütülen bu çalışmanın seyrine bağlı olarak Şirketimiz gerekli değerlendirmelerini yapacak, kesinleşen gelişme ve kararları KAP'ta açıklayacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891181BIST