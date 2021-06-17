***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2021, 30.04.2021, 26.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.06.2021 tarihli aşağıdaki açıklamamız kapsamında bugün iştirakimiz Workiom'a 80.000 ABD Doları ödeme yapılmıştır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız."30.04.2021 tarihli KAP açıklamamızda özetle İştirakimiz Workiom Teknoloji A.Ş.'ne ("Workiom") 20.000 ABD Doları tutarında borç verildiği ve bu borç karşılığında, Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirketimizin talebi halinde katılma hakkına sahip olacağı açıklanmış idi.Workiom ile yapılan 16.10.2020 tarihli Hisse Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi'nde yer alan 100.000 ABD Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, daha önce Workiom'a verilen 20.000 ABD Dolarına ilaveten 80.000 ABD Doları daha sermaye avansı olarak ödenecek olup, işbu toplam 100.000 ABD Doları karşılığı olarak, Workiom'un yapılması planlanan genel kurulunda yapılacak sermaye artışı ile Workiom'daki mevcut payımız %5'den %10'a çıkacaktır.Workiom'un genel kurulunun yapılması ve sermaye artışının kesinlik kazanmasına dair gelişmeler ayrıca duyurulacaktır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942844BIST