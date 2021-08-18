***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 16:37
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 18.08.2021 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958995
BIST
17:101.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,50
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.445
En Düşük
1.434
17:108,5126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:109,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0693
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:10487,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,65
|Açılış
|: 487,31
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DMSAS
|8,04
|115.059.387
|% 17,03
|
|PENTA
|90,30
|16.312.025
|% 16,82
|
|DOBUR
|23,24
|2.693.247
|% 14,03
|
|KTSKR
|52,35
|93.734.754
|% 12,24
|
|ESCAR
|20,24
|92.249.778
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,56
|38.381.503
|% -7,29
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|8.079.229
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|ALKIM
|15,58
|116.582.084
|% -6,59
|
|GARAN
|9,34
|884.106.651
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|672.254.460
|% -3,86
|
|SISE
|8,72
|518.958.391
|% 1,16
|
|EREGL
|18,60
|515.403.423
|% -2,36
|
|THYAO
|12,27
|510.738.214
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,85
|375.705.748
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|168.382.692
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,56
|247.651.268
|% -1,16
|
|GARAN
|9,34
|884.106.651
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|672.254.460
|% -3,86
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5205
|8,5235
|% 0,89
|
|Euro
|9,9743
|9,9831
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,6351
|11,6934
|% 0,41
|
|Frank
|9,2595
|9,3152
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2669
|2,2783
|% 0,92
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,12
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|9,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,81
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,77
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-1,82
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:22ATEKS
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 35.38 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 349 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KRDMD, KCHOL
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, BIMAS
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 85 kaybederek (% -0.38 ) 1, 277
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, GESAN, AGYO, DMSAS, UFUK, IDEAS, DAGI