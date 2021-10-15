***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2021 09:58
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli kararı ve taraflar arasında imzalanan 14.10.2021 tarihli Borç Sermaye Karması Finansman Sözleşmesi kapsamında İştirakimiz Enko Teknoloji Anonim Şirketi'ne ("KolayBi") 18 ay vade ile 228.540 TL tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verilmesine karar verilmiş olup, söz konusu ödeme 15.10.2021 tarihinde bugün yapılacaktır.
Verilen bu borca geri ödeme gününe kadar yıllık TL mevduat faiz oranı ("Faiz Oranı") üzerinden faiz işletilecek olup, vade tarihinden önce KolayBi tarafından yeni yatırım alınması halinde Şirketimiz belli bir iskonto üzerinden ve verilen borç tutarı ile tahakkuk edecek faiz tutarı toplamı karşılığı yeni pay edinme hakkına, KolayBi tarafından yeni yatırım alınmaması halinde ise verilen borç tutarı ile tahakkuk edecek faiz tutarı toplamı karşılığı yeni pay edinme hakkına sahip olacaktır.
KolayBi işbu finansman sözleşmesi ile Şirketimizin de dahil olduğu yatırımcılardan toplam 685.620 TL finansman sağlamıştır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970959
BIST
11:391.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:399,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:3910,6855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0122
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:39528,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,63
|Açılış
|: 528,59
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,06
BIST En Aktif Hisseler11:37
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,18
|17.789.333
|% 6,34
|
|VBTYZ
|21,74
|88.079.124
|% 5,43
|
|NUHCM
|37,20
|9.201.366
|% 4,91
|
|CEOEM
|10,27
|64.046.101
|% 4,69
|
|BAYRK
|8,91
|1.469.740
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|139.678.101
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.459.664
|% -9,95
|
|YEOTK
|69,70
|78.853.359
|% -9,48
|
|GARAN
|9,07
|1.050.751.454
|% -2,05
|
|TUPRS
|128,00
|369.501.809
|% 2,40
|
|THYAO
|14,43
|299.020.612
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,37
|234.164.244
|% -0,84
|
|ASELS
|16,55
|231.495.201
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,87
|230.814.411
|% 1,63
|
|GARAN
|9,07
|1.050.751.454
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,37
|234.164.244
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,38
|135.886.615
|% -2,03
|
|GLYHO
|1,89
|63.116.270
|% 2,72
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1970
|9,1994
|% 0,24
|
|Euro
|10,6758
|10,6820
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,5913
|12,6544
|% 0,59
|
|Frank
|9,9315
|9,9913
|% 0,31
|
|Riyal
|2,4463
|2,4586
|% 0,23
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-8,04
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,79
|
Seans Raporu
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11:49NUHCM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 09 artarak (% 0.01 ) 1, 243
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11:47
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