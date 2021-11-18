***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 16:23
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2021, 30.04.2021, 01.03.2021, 08.09.2020, 31.08.2020, 08.06.2020, 13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2021 tarihli açıklamamızda yer verdiğimiz üzere
İştirakimiz Genz Biyoteknoloji A.Ş'nin yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazı isimli TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmalara paralel olarak İştirakimiz tarafından, COVID-19 enfeksiyonundan iyileşen ve/ veya aşılanan kişilerde geliştirilen koruyucu bağışıklık cevabının (IgG antikor) tespitine yönelik geliştirilmiş Anti-Sars Cov2 IgG ELISA test kitleri üretimi çalışmasına ilişkin olarak, söz konusu Elisa Test Cihazı'nın 98/79/EC Avrupa Birliği direktifleri gereği CE belgesi alınmış olup, yurt dışında ve araştırma amaçlı yurt içinde satışa başlandığı Point-Of-Care Test (POCT) cihazının ise ticarileştirilmesi çalışmalarının devam ettiği,
bilgisi edinilmiştir. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978494
BIST
16:301.721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 14,14
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.701
16:3011,1460
En Yüksek
|Değişim
|: 4,83%
|| 0,5133
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
16:3012,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 5,07%
|| 0,6110
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
16:30673,79
En Yüksek
|Değişim
|: 5,66%
|| 36,07
|Açılış
|: 673,79
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:28
|TETMT
|190,50
|7.891.656
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|167.804.855
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.786.571
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|90.821.752
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,35
|9.097.268
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,53
|606.359.414
|% -9,87
|
|AKSGY
|1,83
|50.569.427
|% -8,96
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,14
|4.939.101.499
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,60
|2.652.406.441
|% 6,82
|
|AKBNK
|7,22
|2.259.314.689
|% 1,55
|
|PETKM
|7,73
|2.118.263.064
|% 0,26
|
|SISE
|11,05
|1.827.534.613
|% 6,05
|
|YKBNK
|3,60
|2.652.406.441
|% 6,82
|
|GARAN
|12,14
|4.939.101.499
|% 2,02
|
|AKBNK
|7,22
|2.259.314.689
|% 1,55
|
|TSKB
|1,59
|491.186.747
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,17
|644.363.692
|% -0,46
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1171
|11,1531
|% 4,89
|
|Euro
|12,6233
|12,6534
|% 5,06
|
|Sterlin
|15,0541
|15,1296
|% 5,33
|
|Frank
|12,0396
|12,1121
|% 5,57
|
|Riyal
|2,9800
|2,9949
|% 5,52
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-8,90
|
|Altın Gr.
|663
|664
|25,89
|
|Cumhuriyet
|4.330
|4.396
|123,00
|
|Tam
|4.353
|4.464
|168,39
|
|Yarım
|2.104
|2.160
|81,46
|
|Çeyrek
|1.055
|1.080
|40,73
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,90
|0,33
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,25
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43GLDTR
Yüzde 4.76 oranında artışla 58.52 lira fiyatla işlem gören hissede 748, 982 adet işlem
-
16:42BERA
Yüzde 6.05 oranında artışla 10.69 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 067, 076 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 03 artarak (% 2.05 ) 1, 547
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERCN, RALYH, TETMT, DOBUR, PRKAB, DITAS
-
16:41
PRKAB, KZBGY, YKBNK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında