***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2021, 30.04.2021, 01.03.2021, 08.09.2020, 31.08.2020, 08.06.2020, 13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihli açıklamamızda yer verdiğimiz üzereİştirakimiz Genz Biyoteknoloji A.Ş'nin yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazı isimli TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmalara paralel olarak İştirakimiz tarafından, COVID-19 enfeksiyonundan iyileşen ve/ veya aşılanan kişilerde geliştirilen koruyucu bağışıklık cevabının (IgG antikor) tespitine yönelik geliştirilmiş Anti-Sars Cov2 IgG ELISA test kitleri üretimi çalışmasına ilişkin olarak, söz konusu Elisa Test Cihazı'nın 98/79/EC Avrupa Birliği direktifleri gereği CE belgesi alınmış olup, yurt dışında ve araştırma amaçlı yurt içinde satışa başlandığı Point-Of-Care Test (POCT) cihazının ise ticarileştirilmesi çalışmalarının devam ettiği,bilgisi edinilmiştir. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978494BIST