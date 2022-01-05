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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2022 20:19
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021, 18.11.2021, 08.09.2021, 30.04.2021, 01.03.2021, 08.09.2020, 31.08.2020, 08.06.2020, 13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Genz Biyoteknoloji A.Ş. ("Genz Biyo") tarafından yürütülen ve en son 31.12.2021 tarihli  KAP açıklamasında hakkında bilgiler verilen
Covid-19 enfeksiyonundan iyileşen ve/veya aşılanan kişilerde geliştirilen koruyucu bağışıklık cevabının (IgG antikor) tespitine yönelik geliştirilmiş Anti-Sars Cov2 IgG ELISA test kiti ile Covid-19 (SARS-CoV-2) Real Time PCR Kiti'nin 05.01.2022 tarihi itibarıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydının yapıldığı bilgisi edinilmiştir.
Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'na ilişkin güncel durum 31.12.2021 tarihli açıklamamızdaki gibidir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989113


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