***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 17:57
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022, 06.04.2022, 02.03.2022, 25.02.2022, 03.02.2022, 27.01.2022, 21.01.2022, 14.01.2022, 06.01.2022, 22.12.2021, 22.11.2021, 05.10.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 07.09.2021, 03.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 06.07.2022 tarihli tablo ekte yer almaktadır.
Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043244
BIST
17:482.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,00
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:4817,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0476
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:4817,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0466
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:48966,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,54
|Açılış
|: 966,25
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KONYA
|1.090,80
|82.827.491
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.366.305
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.453.466
|% 9,96
|
|PSGYO
|9,83
|116.883.150
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.508.402
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|23.892.842
|% -3,63
|
|OYAYO
|10,24
|8.043.750
|% -3,40
|
|KOZAL
|163,80
|711.704.772
|% -3,22
|
|THYAO
|49,12
|3.580.502.485
|% 1,45
|
|SISE
|21,42
|1.161.282.703
|% 0,28
|
|EREGL
|26,16
|1.155.478.075
|% -1,88
|
|TUPRS
|244,30
|1.145.158.606
|% -0,20
|
|SASA
|40,78
|752.733.791
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,83
|643.987.509
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,30
|639.941.970
|% 2,63
|
|ODAS
|2,85
|320.148.945
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,06
|640.061.717
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|347.179.749
|% 1,80
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2404
|17,2565
|% 0,24
|
|Euro
|17,5660
|17,5944
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,6032
|20,7065
|% 0,69
|
|Frank
|17,6408
|17,7470
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5766
|4,5996
|% 0,10
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,90
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.485
|6.593
|-15,00
|
|Yarım
|3.174
|3.224
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,47
|