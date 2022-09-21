***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Lumnion'') 21.09.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar ile, 119.761 TL olan ödenmiş sermayesi 3.662.300 TL karşılığında 3.488 TL artırılarak, 123.249 TL'ye çıkarılmış, Şirketimiz işbu sermaye artışına katılmamıştır. Şirketimizin Lumnion'daki payı %2,92'ye seyrelmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064571BIST