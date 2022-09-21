***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 18:34
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Lumnion'') 21.09.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar ile, 119.761 TL olan ödenmiş sermayesi 3.662.300 TL karşılığında 3.488 TL artırılarak, 123.249 TL'ye çıkarılmış, Şirketimiz işbu sermaye artışına katılmamıştır. Şirketimizin Lumnion'daki payı %2,92'ye seyrelmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064571
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,1237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1306
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,0904
18:05981,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,52
|Açılış
|: 981,53
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3197
|18,3340
|% 0,08
|
|Euro
|18,0990
|18,1245
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,6894
|20,7932
|% -0,41
|
|Frank
|18,8938
|19,0077
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8558
|4,8801
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|1,37
|
|Altın Gr.
|982
|982
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.660
|6.754
|-21,00
|
|Yarım
|3.245
|3.299
|0,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,11
|
|B. Petrol
|90,01
|90,01
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem