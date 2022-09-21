***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 20:40
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022, 29.04.2022, 06.04.2022, 02.03.2022, 25.02.2022, 03.02.2022, 27.01.2022, 21.01.2022, 14.01.2022, 06.01.2022, 22.12.2021, 22.11.2021, 05.10.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 07.09.2021, 03.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 21.09.2022 tarihli tablo ekte yer almaktadır. Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064595
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3559
En Düşük
18,3174
18:0518,0658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1051
En Düşük
18,0289
18:05986,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,58
|Açılış
|: 986,59
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
994,99
En Düşük
974,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3229
|18,3559
|% 0,16
|
|Euro
|18,0269
|18,0658
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,5980
|20,7013
|% -0,85
|
|Frank
|18,8830
|18,9967
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8555
|4,8799
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,50
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,17
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.682
|6.793
|18,00
|
|Yarım
|3.256
|3.318
|19,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.660
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,17
|
|B. Petrol
|89,88
|89,88
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem