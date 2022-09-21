***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Ticaret Sicili'ne 272337-5 sicil numarası ile kayıtlı iştirakimiz Workiom Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Workiom") faaliyetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına ve iştirak yapısının Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu Workiom Inc.'de devam ettirilmesine Workiom'un tüm hissedarlarınca karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Eylül 2022 tarihli kararı ile Workiom'da sahip olduğumuz 5.655 adet, 5.655,00 TL sermayeye denk gelen imtiyazlı payımızın, Workiom Inc.'nin toplam sermayesinin %10'una denk gelen, her biri 0.00001 Amerikan Doları değerde 800.000 adet imtiyazlı pay edinme karşılığında Workiom Inc.'ye devrine ve böylece ortaklık oranımızın korunmasına karar verilmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064568BIST