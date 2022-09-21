***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 18:30
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Ticaret Sicili'ne 272337-5 sicil numarası ile kayıtlı iştirakimiz Workiom Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Workiom") faaliyetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına ve iştirak yapısının Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu Workiom Inc.'de devam ettirilmesine Workiom'un tüm hissedarlarınca karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Eylül 2022 tarihli kararı ile Workiom'da sahip olduğumuz 5.655 adet, 5.655,00 TL sermayeye denk gelen imtiyazlı payımızın, Workiom Inc.'nin toplam sermayesinin %10'una denk gelen, her biri 0.00001 Amerikan Doları değerde 800.000 adet imtiyazlı pay edinme karşılığında Workiom Inc.'ye devrine ve böylece ortaklık oranımızın korunmasına karar verilmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064568
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0787
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05985,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,74
|Açılış
|: 985,78
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3312
|18,3486
|% 0,12
|
|Euro
|18,0557
|18,1136
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,5858
|20,6890
|% -0,05
|
|Frank
|18,6724
|18,7849
|% -1,16
|
|Riyal
|4,8595
|4,8839
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,14
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.650
|6.756
|-40,00
|
|Yarım
|3.240
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.648
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,64
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,11
|90,11
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem