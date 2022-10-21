***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 18:56
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 07.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun 21.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenmiş hali ekte yer almaktadır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073401
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0109
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1085
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05987,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,72
|Açılış
|: 987,00
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
987,21
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5861
|18,5959
|% -0,06
|
|Euro
|18,3080
|18,3166
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8447
|20,9493
|% 0,07
|
|Frank
|18,5021
|18,6135
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|21,01
|
|Altın Gr.
|982
|982
|8,44
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.653
|6.773
|64,00
|
|Yarım
|3.242
|3.311
|31,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,09
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|0,40
|