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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.12.2022 18:35
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Şirketimiz bedelli sermaye artırımını tamamlamıştır. Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 02.12.2022 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:
Şirketimizin 70.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 70.000.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 40.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında
a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (10.11.2022 ile 24.11.2022) içinde kullanılan rüçhan haklarından 33.780.685,32 TL,
b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 69.170,731 TL nominal değerli paylar 28.11.2022 – 29.11.2022 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da pay başına ortalama 7,69 TL'den satılmıştır. Küsurat tutarı olan 0,731 nominal değerli pay karşılığı 5,50 TL elde edilmiştir. Satışa sunulan 69.170,731 nominal değerli payların tamamı 531.647,93 TL'ye satılmış olup, 
c) 6.150.193,65 TL ise MV Holding A.Ş.'nin daha önce koymuş olduğu sermaye avansı nedeniyle sağlanmış olup, şirketimize sermaye artırımından dolayı toplam 40.462.526,9 TL tutarında fon sağlanmıştır. 
Sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu, 
(i) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8 inci maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve
(ii) Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine
oy birliğiyle karar vermiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilginize sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085591


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