***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 18:47
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022, 22.03.2022, 28.02.2022, 02.11.2021, 18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelli sermaye artırımı süreci kapsamında, Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından verilmiş olan 16.500.000 TL tutarındaki sermaye avansından MV Holding A.Ş.'nin %15,37548'lik pay oranı karşılığı 6.150.193,65 TL'lik yeni pay alma hakkı mahsup edilmiş, kalan 10.349.806,35'lik sermaye avansı bakiyesi ise bedelli sermaye artırımından gelen kaynak kullanılarak 23.12.2022 tarihi itibariyle MV Holding A.Ş.'ye iade edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089605
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0892
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8888
En Düşük
19,7573
18:051.081,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.081,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6708
|18,6835
|% 0,11
|
|Euro
|19,8436
|19,8888
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,4594
|22,5721
|% 0,29
|
|Frank
|19,9429
|20,0630
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9529
|4,9777
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|8,34
|
|Altın Gr.
|1.082
|1.082
|6,89
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.305
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.538
|3.607
|29,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|3,16
|