***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2022, 22.03.2022, 28.02.2022, 02.11.2021, 18.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli sermaye artırımı süreci kapsamında, Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından verilmiş olan 16.500.000 TL tutarındaki sermaye avansından MV Holding A.Ş.'nin %15,37548'lik pay oranı karşılığı 6.150.193,65 TL'lik yeni pay alma hakkı mahsup edilmiş, kalan 10.349.806,35'lik sermaye avansı bakiyesi ise bedelli sermaye artırımından gelen kaynak kullanılarak 23.12.2022 tarihi itibariyle MV Holding A.Ş.'ye iade edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089605BIST