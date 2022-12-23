***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 18:48
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş.'den 300.000 TL tutarında borç alındığı belirtilmişti. Söz konusu tutar sermaye artırımının ticaret sicili nezdinde tescil edilmesinden sonra 23.12.2022 tarihi itibariyle MV Holding A.Ş.'ye iade edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089607
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0892
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8888
En Düşük
19,7573
18:051.081,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.081,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6708
|18,6835
|% 0,11
|
|Euro
|19,8436
|19,8888
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,4594
|22,5721
|% 0,29
|
|Frank
|19,9429
|20,0630
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9529
|4,9777
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|8,34
|
|Altın Gr.
|1.082
|1.082
|6,89
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.305
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.538
|3.607
|29,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|3,16
|