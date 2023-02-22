***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 18:15
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Eyedius Teknoloji A.S¸.'nin ("Eyedius'') 22.02.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar ile, 81.408 TL olan ödenmiş sermayesi yapılan 1.710.526,30 TL tutarındaki yatırım karşılığında 4.654 TL artırılarak, 86.062 TL'ye çıkarılmış, Şirketimiz işbu sermaye artışına katılmamıştır. Şirketimizin Eyedius'daki payı %10,79'a düşmüştür. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116080
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0273
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.111,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.111,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8668
|18,8716
|% 0,03
|
|Euro
|20,0516
|20,0641
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,7127
|22,8266
|% -0,25
|
|Frank
|20,2173
|20,3391
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.601
|7.666
|-33,00
|
|Yarım
|3.714
|3.751
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,68
|80,68
|-2,37
|