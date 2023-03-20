***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Eyedius Teknoloji A.S¸.'nin ("Eyedius'') 20.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar ile, 86.062 TL olan ödenmiş sermayesi yapılan 4.000.000 TL tutarındaki yatırım karşılığında 6.130 TL artırılarak, 92.192 TL'ye çıkarılmış, Şirketimiz işbu sermaye artışına katılmamıştır. Şirketimizin Eyedius'daki payı %10,07'e düşmüştür. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126474BIST