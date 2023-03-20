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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.03.2023 18:19
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023, 02.03.2023, 22.02.2023, 01.02.2023, 03.01.2023, 22.12.2022, 29.09.2022, 21.09.2022, 07.07.2022, 29.04.2022, 06.04.2022, 02.03.2022, 25.02.2022, 03.02.2022, 27.01.2022, 21.01.2022, 14.01.2022, 06.01.2022, 22.12.2021, 22.11.2021, 05.10.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 07.09.2021, 03.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 20.03.2023 tarihli tablo ekte yer almaktadır. Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126476


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