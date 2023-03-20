***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023, 02.03.2023, 22.02.2023, 01.02.2023, 03.01.2023, 22.12.2022, 29.09.2022, 21.09.2022, 07.07.2022, 29.04.2022, 06.04.2022, 02.03.2022, 25.02.2022, 03.02.2022, 27.01.2022, 21.01.2022, 14.01.2022, 06.01.2022, 22.12.2021, 22.11.2021, 05.10.2021, 30.09.2021, 24.09.2021, 07.09.2021, 03.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 26.04.2021, 19.04.2021, 02.04.2021, 18.03.2021, 21.10.2020, 19.10.2020, 24.09.2020, 17.07.2020, 07.07.2020, 01.07.2020, 27.04.2020, 13.03.2020, 12.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı ve iştiraklerinde doğrudan ve dolaylı yoldan sahip olduğu payları gösteren 20.03.2023 tarihli tablo ekte yer almaktadır. Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126476BIST